Carta d’identità a Frosinone il paradosso della Smart City Le denunce di Gerardina Morelli PSI

Nel 2026 a Frosinone, ottenere la carta d’identità si rivela ancora un procedimento complesso, nonostante l'implementazione di soluzioni Smart City. Gerardina Morelli del PSI evidenzia le difficoltà e le criticità di un sistema che, pur innovativo sulla carta, presenta ostacoli pratici per i cittadini. Un esempio di come le promesse di tecnologia e modernizzazione possano incontrare limiti nella realtà quotidiana.

Siamo nel 2026, ma a Frosinone richiedere una carta d'identità continua a essere un percorso a ostacoli. Rinnovi, duplicati o primi rilasci si trasformano in un problema concreto per molti cittadini, al punto che la situazione viene definita apertamente "kafkiana". A denunciarlo è Gerardina.

Argomenti discussi: Rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) senza appuntamento; Carta d’identità over 70, dal 2026 stop rinnovi se non vai all'estero; Carta d'identità, durata illimitata per gli over 70: cosa cambia; Sostituzione carta d'identità cartacea: nuove aperture straordinarie degli uffici Demografici.

Carta d'identità elettronica, durata illimitata per gli over 70: le novitàQuesta novità per gli over 70 porta con sé meno scadenze, meno code agli sportelli e meno appuntamenti per il rinnovo. Come noto, attualmente la carta d’identità ha una validità di 10 anni per gli ... tg24.sky.it

Addio carta d’identità cartacea, sarà elettronica dal 4 agosto prossimoCAMPOBASSO – A far data dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità nel formato cartaceo non sarà più considerata valida a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento. A stabilirlo è il reg ... molisenetwork.net

CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA - SCADENZA 3/08/26 Dal 03 agosto 2026, tutte le carte identità cartacee rilasciate dai Comuni, anche se ancora formalmente in corso di validità, cessano di essere riconosciute come documenti validi in attuazione di quanto pr - facebook.com facebook