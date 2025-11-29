COP30 | al via la Fase II di 3DEN l’Italia con lo spin-off Unical Smart City Instruments guida un progetto in Brasile
Al summit COP30 di Belém, il 19 novembre scorso, è stata annunciata la seconda fase dell’iniziativa internazionale Digital Demand-Driven Electricity Networks (3DEN), promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP, l’agenzia ONU per l’ambiente) in collaborazione con l’Agenzia Internazionale dell’Energia e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
