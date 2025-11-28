Muore all' improvviso il barista del Caffè D' Acaja di Torino | il dolore dei clienti davanti alla serranda abbassata
A Torino, nei giorni scorsi, è morto Diego Portolecchia, barista del Caffè D’Acaja di via Principi d’Acaja 57. A 43 anni, lascia la moglie e due figli per via di un malore improvviso.L’affetto dei clienti“Chiusi per lutto, scusate il disagio” si legge sul cartello affisso alle serrande abbassate. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
