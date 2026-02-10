Benoit Richaud, il coreografo francese di 38 anni, lavora alle Olimpiadi di Milano Cortina con 16 atleti e 13 squadre diverse. È uno dei nomi più richiesti nel mondo del pattinaggio artistico, grazie alla sua capacità di unire arte, cinema e pittura nei suoi spettacoli sul ghiaccio. La sua presenza tra gli esperti della manifestazione dimostra quanto la sua creatività sia apprezzata a livello internazionale.

AGI - Alle Olimpiadi di Milano Cortina c'è un tecnico al servizio di 16 atleti e di 13 diversi team nazionali: è il 38enne francese Benoit Richaud, uno dei più innovativi e richiesti coreografi al mondo per il pattinaggio artistico, capace di attingere al cinema e alla pittura per 'orchestrare' i suoi sorprendenti spettacoli sul ghiaccio. Nella Ice Skating Arena milanese durante la finale a squadre, quasi come un trasformista alla Arturo Brachetti, è stato visto indossare nel giro di un quarto d'ora la giacca della divisa della Georgia, per sostenere Nika Egadze, e poi quella del Canada per Stephen Gogolev, altro suo atleta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Coreografo 'multinazionale' di 13 Paesi, la storia di Benoit Richaud a Milano Cortina

In vista delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026, il coreografo Sebax Dance ha messo in scena "Milano Cortina Alé Ohoh".

ma la gente sa chi sono eteri tutberidze e benoit richaud io direi che è meglio di no x.com