Benetton Rugby | Summer Camp 2026 due formule per giovani atleti tra tecnica sport e divertimento in Veneto e Trentino

Il Benetton Rugby ha aperto le iscrizioni per i Summer Camp 2026. Due le opzioni disponibili tra Veneto e Trentino: una dedicata all’allenamento tecnico per giovani atleti tra gli 8 e i 16 anni, e un’altra più giocosa, con attività multidisciplinari e divertimento. Le strutture si preparano ad accogliere i ragazzi questa estate, offrendo opportunità di crescita e sport in un ambiente sicuro.

Benetton Rugby: al via le iscrizioni per i Summer Camp 2026 tra tecnica e divertimento. Il Benetton Rugby apre le iscrizioni ai suoi Summer Camp per l'estate 2026, offrendo due esperienze distinte per giovani atleti tra gli 8 e i 16 anni: un camp focalizzato sull'allenamento tecnico intensivo e uno più orientato a un approccio ludico e multidisciplinare. Le attività si svolgeranno tra giugno e luglio a Treviso e Pieve Tesino, in Trentino, con l'obiettivo di promuovere la crescita sportiva e personale dei partecipanti. Un'offerta formativa diversificata per coltivare il talento. L'iniziativa, giunta al suo secondo anno, si articola in due proposte principali.

