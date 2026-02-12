Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violazione della privacy. La notizia ha scatenato un dibattito acceso tra Gasparri e Ranucci, con i due che si sono scambiati accuse pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione anche di Luca Barbareschi, che aveva già portato alla luce alcune questioni sulla privacy legate a Bellavia.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista e storico consulente di Report. L’ipotesi di reato riguarda la violazione della privacy in relazione alla gestione del suo archivio professionale. La notizia ha scatenato un botta e risposta tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci, tra accuse di dossieraggio e smentite. Indagato il consulente di Report Bellavia L'attacco di Maurizio Gasparri La risposta di Sigfrido Ranucci e il riferimento a Barbareschi . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bellavia consulente di Report indagato per violazione della privacy, era stato accusato da Luca Barbareschi

Approfondimenti su Bellavia Report

Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report e di varie procure milanesi, è finito sotto inchiesta.

Un consulente di Report è finito sotto inchiesta per violazione della privacy.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bellavia Report

Argomenti discussi: Mi devi spiegare perché questi messaggi. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia; Inter-Juve, a Chivu la vittoria serve più per sfizio; Le madri killer che vivono nell'indifferenza; Guerre etiche insufficienti. Difesa, energia e industria: prima di soccombere tentiamo l'ultimo assalto.

Il commercialista Bellavia, consulente di Report, indagato per violazione della legge sulla privacyGian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano per un’ipotesi di ... ilfattoquotidiano.it

Report, consulente Bellavia indagato per violazione della privacyGian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di numerose procure e di Report, è indagato ... msn.com

Una bellissima esperienza! "Allegro ma non troppo" su Raitre Con Luca Barbareschi Grazie al Giornale del Bisenzio per l'articolo! - facebook.com facebook