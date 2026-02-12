Bellavia consulente di Report indagato per violazione della privacy era stato accusato da Luca Barbareschi
Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violazione della privacy. La notizia ha scatenato un dibattito acceso tra Gasparri e Ranucci, con i due che si sono scambiati accuse pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione anche di Luca Barbareschi, che aveva già portato alla luce alcune questioni sulla privacy legate a Bellavia.
La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista e storico consulente di Report. L’ipotesi di reato riguarda la violazione della privacy in relazione alla gestione del suo archivio professionale. La notizia ha scatenato un botta e risposta tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci, tra accuse di dossieraggio e smentite. Indagato il consulente di Report Bellavia L'attacco di Maurizio Gasparri La risposta di Sigfrido Ranucci e il riferimento a Barbareschi . 🔗 Leggi su Virgilio.it
Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report e di varie procure milanesi, è finito sotto inchiesta.
