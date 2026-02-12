Bellavia consulente di Report indagato per violazione della privacy era stato accusato da Luca Barbareschi

Da virgilio.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violazione della privacy. La notizia ha scatenato un dibattito acceso tra Gasparri e Ranucci, con i due che si sono scambiati accuse pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione anche di Luca Barbareschi, che aveva già portato alla luce alcune questioni sulla privacy legate a Bellavia.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista e storico consulente di Report. L’ipotesi di reato riguarda la violazione della privacy in relazione alla gestione del suo archivio professionale. La notizia ha scatenato un botta e risposta tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci, tra accuse di dossieraggio e smentite. Indagato il consulente di Report Bellavia L'attacco di Maurizio Gasparri La risposta di Sigfrido Ranucci e il riferimento a Barbareschi . 🔗 Leggi su Virgilio.it

bellavia consulente di report indagato per violazione della privacy era stato accusato da luca barbareschi

© Virgilio.it - Bellavia consulente di Report indagato per violazione della privacy, era stato accusato da Luca Barbareschi

Approfondimenti su Bellavia Report

Report, consulente Bellavia indagato per violazione della privacy

Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report e di varie procure milanesi, è finito sotto inchiesta.

Report, consulente Bellavia indagato per violazione della privacy. Ranucci

Un consulente di Report è finito sotto inchiesta per violazione della privacy.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bellavia Report

Argomenti discussi: Mi devi spiegare perché questi messaggi. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia; Inter-Juve, a Chivu la vittoria serve più per sfizio; Le madri killer che vivono nell'indifferenza; Guerre etiche insufficienti. Difesa, energia e industria: prima di soccombere tentiamo l'ultimo assalto.

bellavia consulente di reportIl commercialista Bellavia, consulente di Report, indagato per violazione della legge sulla privacyGian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano per un’ipotesi di ... ilfattoquotidiano.it

bellavia consulente di reportReport, consulente Bellavia indagato per violazione della privacyGian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di numerose procure e di Report, è indagato ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.