Euro digitale cos' è e come funziona il contante del futuro Lo gestiremo con un' app sul telefonino

L’Euro digitale sta facendo parlare di sé come il denaro del futuro. La Banca centrale europea ha annunciato che lo gestiremo tramite un’app sul telefonino, come se fosse un normale pagamento con carta o contanti. Si tratta di una moneta che esiste solo in forma digitale, ma pubblica, controllata dalla Bce. L’obiettivo? Rafforzare la sovranità monetaria e mettere un freno alla crescente diffusione di pagamenti privati tramite stablecoin. In pratica, sarà possibile usare l’Euro digitale per le spese di tutti i giorni, senza dover affidarsi ai servizi delle aziende private.

Una moneta contante, ma digitale. Moneta pubblica, su cui la Bce punta nel nome della «sovranità monetaria» in sfida alla privatizzazione dei pagamenti tramite le stablecoin sponsorizzate da Trump. E moneta "di banca centrale", cioè un attivo che i cittadini avranno direttamente nei confronti della Bce, come le banconote, senza passare dal sistema bancario. I tempi Sono queste le caratteristiche dell'euro digitale, cui la Bce lavora sotto la guida di un italiano ex Bankitalia, Piero Cipollone, con l'obiettivo del lancio nel 2029 dopo un progetto "pilota" che partirebbe nel 2027. Ma solo dopo la legislazione europea, che dovrà superare per le resistenze delle banche e delle carte di credito americane che dominano i pagamenti digitali.

