Cipollone ospite ad Atreju per promuovere l' euro digitale Osnato Fdi | Siamo con Bankitalia e Bce

Sabato prossimo, Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, sarà ospite ad Atreju per discutere dell’euro digitale. La sua presenza, sostenuta da Fratelli d’Italia con Osnato, evidenzia l’importanza strategica del tema e il forte coinvolgimento delle istituzioni italiane e europee nel dibattito.

La presenza sabato prossimo ad Atreju di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, per parlare di euro digitale rivela qualcosa di più di un semplice interesse di Fratelli d.

