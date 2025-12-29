Ignazio La Russa e i fascisti buoni è la favola della buonanotte che ci meritiamo

Ogni 26 dicembre, Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ricorda la nascita del Movimento Sociale Italiano. Questa data richiama riflessioni sul passato e sulla memoria storica del nostro Paese, elementi fondamentali per un dibattito consapevole e informato. È importante affrontare questi temi con attenzione e rispetto, evitando semplificazioni e volgarizzazioni che possono distorcere il contesto storico e le sue implicazioni.

Come ogni 26 dicembre, Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, seconda carica dello Stato, celebra la nascita del Movimento Sociale Italiano. E puntualmente racconta senza dissimulare nulla il legame tra i fascisti che non si arresero e chi ci governa oggi. Praticamente, una confessione. Cui il Paese assiste senza quasi battere ciglio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

