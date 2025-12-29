Ignazio La Russa e i fascisti buoni è la favola della buonanotte che ci meritiamo

Ogni 26 dicembre, Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ricorda la nascita del Movimento Sociale Italiano. Questa data richiama riflessioni sul passato e sulla memoria storica del nostro Paese, elementi fondamentali per un dibattito consapevole e informato. È importante affrontare questi temi con attenzione e rispetto, evitando semplificazioni e volgarizzazioni che possono distorcere il contesto storico e le sue implicazioni.

