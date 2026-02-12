Basta così Mario Balotelli vittima di razzismo negli Emirati Arabi

Mario Balotelli torna a parlare di razzismo, questa volta negli Emirati Arabi. L’attaccante italiano, in campo con il suo nuovo club, l’Al-Ittifaq, ha raccontato di aver subito insulti razzisti durante una partita. Balotelli non ha fatto sconti: “Basta così”, ha detto, e ha deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto. La vicenda riaccende il dibattito sui problemi di razzismo nel calcio e oltre.

AGI - Mario Balotelli denuncia insulti razzisti subiti durante una partita con il suo nuovo club di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti, l'Al-Ittifaq. "Oggi, durante una partita, sono stato oggetto di insulti razzisti più volte - scrive in una storia su Instagram -. Mi è stato ripetuto più volte: 'Uh uh uh, vai a mangiare le banane '". La denuncia e il contesto. Balotelli, 35 anni, è arrivato da un mese all'Al-Ittifaq, dopo una sfortunata esperienza al Genoa con appena sei spezzoni di gara e zero gol in un anno. L'episodio di discriminazione è avvenuto in campo, portando il calciatore a usare i suoi canali social per attirare l'attenzione sul problema. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Basta così", Mario Balotelli vittima di razzismo negli Emirati Arabi Approfondimenti su Mario Balotelli Emirati Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: firma con l’Al-Ittifaq Mario Balotelli torna in campo firmando con l’Al-Ittifaq negli Emirati Arabi, dopo l’esperienza con il Genoa nella scorsa stagione. Balotelli vittima di razzismo in Arabia: “Ora basta” Mario Balotelli torna a denunciare il razzismo in Arabia Saudita. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mario Balotelli Emirati Argomenti discussi: Disavventura negli Emirati Arabi per Balotelli: Ho ricevuto insulti razzisti; Balotelli vittima di razzismo in Arabia: Ora basta; Mario Balotelli vittima di razzismo a Dubai: la denuncia dell'attaccante dell'Al-Ittifaq; Balotelli vittima di insulti razzisti: Servono provvedimenti seri. Mi hanno detto…. Balotelli, l’avventura a Dubai è già un incubo: SuperMario vittima di insulti razzisti, lo sfogo sui socialDisavventura negli Emirati Arabi per Mario Balotelli, vittima di insulti razzisti. La denuncia sui profili social: Quando è troppo è troppo, basta così ... sport.virgilio.it Mario Balotelli, lo sfogo per gli insulti razzisti durante la partita a Dubai: «Qui non me l'aspettavo. Adesso basta»A poco più di un mese dal suo trasferimento negli Emirati Arabi Uniti, Mario Balotelli (35 anni) torna al centro dell’attenzione non per un gol ma per una ... leggo.it A poco più di un mese dal suo trasferimento negli Emirati Arabi Uniti, Mario Balotelli (35 anni) torna al centro dell’attenzione - facebook.com facebook Insulti razzisti («Vai a mangiare le banane») per Mario Balotelli durante una partita a Dubai: «Qui non me l'aspettavo, adesso basta» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.