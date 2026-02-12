Balotelli vittima di razzismo in Arabia | Ora basta

Mario Balotelli torna a denunciare il razzismo in Arabia Saudita. L’attaccante dell’Al-Ittifaq FC si è sfogato su Instagram, raccontando gli insulti ricevuti durante l’ultimo match. “Adesso basta”, ha scritto, confermando la sua intenzione di non accettare più comportamenti discriminatori sul campo.

(Adnkronos) – “Adesso basta”. Mario Balotelli vittima di razzismo in campo. L’attaccante, che dall’inizio dell’anno gioca nella Serie B dell’Arabia Saudita con l’Al-Ittifaq FC, su Instagram denuncia gli insulti ricevuti durante l’ultimo match. “Durante la partita di oggi sono stato insultato più volte. ‘Uh uh uh, vai a mangiare una banana’. Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel calcio o nella società. Questo tipo di comportamento non può essere considerato normale, tollerato o ignorato. Parlo perché ci sia consapevolezza, non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno subito una cosa del genere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

