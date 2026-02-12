Bassa Reggiana a rischio | veterinari Ausl si spostano allevatori temono ritardi e costi maggiori

La riorganizzazione del servizio veterinario dell’Ausl di Reggio Emilia sta creando tensioni. I veterinari stanno lasciando i presidi di Guastalla e spostandosi a Correggio, un cambiamento che preoccupa gli allevatori. Temono ritardi nelle visite e costi più alti, e molti si chiedono come questa scelta influenzerà il lavoro quotidiano. La decisione divide le amministrazioni e i sindacati, mentre il territorio si prepara a fronteggiare le conseguenze.

Veterinari in Movimento: La Scelta Ausl Divide la Bassa Reggiana. La riorganizzazione del Servizio veterinario dell'Azienda USL di Reggio Emilia, che prevede la chiusura del presidio di Guastalla e la concentrazione delle attività in un'unica sede a Correggio, solleva forti preoccupazioni tra sindacati e amministrazioni locali. La decisione, motivata dalla scadenza del contratto d'affitto dell'immobile di Guastalla, è contestata perché rischia di compromettere l'efficienza del servizio e di allungare i tempi di risposta per gli allevatori della Bassa reggiana, un territorio particolarmente vocato all'agricoltura e all'allevamento.

