Abusi in un istituto della Bassa Reggiana | sospeso collaboratore scolastico
In provincia di Reggio Emilia, un collaboratore scolastico di 28 anni è stato sospeso in seguito a accuse di abusi su otto alunne presso un istituto della Bassa Reggiana. L’indagine ha portato all’applicazione di misure cautelari, evidenziando l’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e protetti per studenti e personale. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Abusi su otto alunne in provincia di Reggio Emilia: collaboratore scolastico 28enne raggiunto da misura cautelare. Un uomo di 28 anni, impiegato come collaboratore scolastico in un istituto comprensivo della Bassa Reggiana, è stato raggiunto da una misura cautelare con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, l’indagato avrebbe abusato della sua posizione per colpire otto alunne di età inferiore ai 14 anni. La dinamica e i luoghi degli abusi. Le indagini hanno delineato un quadro inquietante: il giovane avrebbe approfittato della libertà di movimento all’interno della scuola per isolare le vittime. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Reggio Emilia, avrebbe abusato di otto alunne: sospeso un collaboratore scolastico
A Reggio Emilia, un collaboratore scolastico è stato sospeso dall’incarico dopo aver avuto comportamenti inappropriati nei confronti di otto alunne. L’uomo è stato sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire la vicenda. La scuola e le autorità continuano a collaborare per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.
Abusi su otto alunne minorenni, misura cautelare per un collaboratore scolastico - Per il 28enne, accusato di violenza sessuale, i carabinieri hanno eseguito la sospensione immediata dal pubblico servizio per un anno e l'obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali ... msn.com
Avrebbe indotto 8 alunne con meno di 14 anni a subire abusi sessuali in luoghi isolati della scuola. È l'accusa che ha portato alla sospensione immediata dal pubblico servizio per 1 anno e l'obbligo di dimora, per un collaboratore scolastico 28enne di un istit x.com
