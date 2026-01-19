Abusi in un istituto della Bassa Reggiana | sospeso collaboratore scolastico

In provincia di Reggio Emilia, un collaboratore scolastico di 28 anni è stato sospeso in seguito a accuse di abusi su otto alunne presso un istituto della Bassa Reggiana. L’indagine ha portato all’applicazione di misure cautelari, evidenziando l’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e protetti per studenti e personale. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Abusi su otto alunne in provincia di Reggio Emilia: collaboratore scolastico 28enne raggiunto da misura cautelare. Un uomo di 28 anni, impiegato come collaboratore scolastico in un istituto comprensivo della Bassa Reggiana, è stato raggiunto da una misura cautelare con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, l’indagato avrebbe abusato della sua posizione per colpire otto alunne di età inferiore ai 14 anni. La dinamica e i luoghi degli abusi. Le indagini hanno delineato un quadro inquietante: il giovane avrebbe approfittato della libertà di movimento all’interno della scuola per isolare le vittime. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Reggio Emilia, avrebbe abusato di otto alunne: sospeso un collaboratore scolastico

A Reggio Emilia, un collaboratore scolastico è stato sospeso dall’incarico dopo aver avuto comportamenti inappropriati nei confronti di otto alunne. L’uomo è stato sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire la vicenda. La scuola e le autorità continuano a collaborare per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.

