Insetti tra la pasta in un negozio della Bassa Reggiana

I carabinieri del Nas di Parma hanno scoperto confezioni di pasta infestata da insetti in un supermercato della Bassa Reggiana. Durante un controllo igienico-sanitario, hanno trovato prodotti visibilmente contaminati, con punteruoli della pasta ancora all’interno. La scoperta ha portato a sequestri e a ulteriori verifiche sul negozio.

Reggio Emilia, 01 febbraio 2026 - I carabinieri del Nas di Parma hanno effettuato un’ispezione igienico sanitaria in un supermercato attivo nella Bassa Reggiana, accertando la presenza, sugli scaffali di vendita, di alcune confezioni di pasta alimentare secca visibilmente contaminate da insetti infestanti, comunemente noti come “punteruoli della pasta”. I prodotti non conformi sono stati subito smaltiti e distrutti per evitare qualsiasi rischio per i consumatori. E’ intervenuto anche personale dell’Igiene Pubblica dell’Azienda sanitaria locale che, confermando quanto rilevato e non escludendo la possibilità di una più ampia infestazione, ha disposto il fermo ufficiale cautelativo di tutte le tipologie di pasta alimentare secca esposte alla vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insetti tra la pasta in un negozio della Bassa Reggiana Approfondimenti su ReggioReggio Abusi in un istituto della Bassa Reggiana: sospeso collaboratore scolastico In provincia di Reggio Emilia, un collaboratore scolastico di 28 anni è stato sospeso in seguito a accuse di abusi su otto alunne presso un istituto della Bassa Reggiana. Discarica di scorie d'acciaio nella Bassa Reggiana, nove indagati Un’indagine approfondita ha portato alla luce un presunto traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale nella Bassa Reggiana, coinvolgendo nove persone. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su ReggioReggio Argomenti discussi: Polpette rancide e insetti nella pasta alla scuola dell’infanzia: mobilitazione dei genitori al Lido di Venezia; Insetti e odori insalubri nelle mense scolastiche, avviate verifiche al Lido; Pasta, fagioli e insetti in mensa alla scuola d’infanzia, l'ira delle famiglie; Scarafaggi nella zuppa della mensa dell'asilo: allarme tra le famiglie. Gli insetti scambiati per spezie 'abbondanti'. Pasta infestata da insetti in vendita in un supermercato, intervengono i NasREGGIO EMILIA – I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso un supermercato situato nella Bassa reggiana, a ... reggionline.com Insetti nella pasta, ispezione dei carabinieri del Nas in un supermercatoI carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso un supermercato situato nella Bassa Reggiana, accertando la pre ... temponews.it I Carabinieri hanno denunciato un uomo di 56 anni e uno di 24 anni, residenti in un comune della bassa reggiana, con l’accusa di furto in concorso - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.