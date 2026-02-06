Basket giovanile Colpo Vis con l’under 17 di Santi Battuta anche la Virtus Bologna

La Bondi Vis under 17 di coach Santi batte la Virtus Bologna nel match di ieri pomeriggio. La squadra di casa ha conquistato una vittoria fondamentale, superando gli avversari tra le mura amiche davanti a un pubblico caloroso. È stata una partita intensa, con i giovani di Santi che hanno dimostrato carattere e determinazione per portare a casa lo scontro diretto al vertice del campionato.

Una vittoria importantissima per la Bondi Vis under 17 di coach Santi, che tra le mura amiche e davanti al pubblico delle grandi occasioni supera la Virtus Bologna nello scontro al vertice valido per la sesta giornata della seconda fase di campionato. La gara, tuttavia, inizia in salita per i biancazzurri, che faticano a ingranare soprattutto nella metà campo offensiva, dove non trovano tiri puliti. I vissini si affidano molto alle conclusioni da fuori area, ma le percentuali sono basse e così la Virtus ne approfitta per mantenere la testa avanti sul 13-17 della prima pausa. Nel secondo quarto, finalmente, i padroni di casa riescono a sbloccarsi in attacco, ma fanno la differenza in difesa, dove concedono ai bianconeri solamente quattro punti in sei minuti: la Bondi sopravanza nel punteggio, fino a toccare il +15; alcune imprecisioni a ridosso dell'intervallo permettono però ai bolognesi di riavvicinarsi sul 34-27.

