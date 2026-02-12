L’Alama San Martino di Lupari batte l’Umana Reyer Venezia nel derby veneto di Serie A1. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con le padovane che riescono a portare a casa il risultato con un punteggio di 81-77. La sfida, valida per la ventiduesima giornata, è stata anticipata perché Venezia e Schio sono impegnate in Eurolega. La vittoria dà un segnale importante alle due squadre in questa fase di campionato.

L’Alama San Martino di Lupari si aggiudica il derby veneto contro l ‘Umana Reyer Venezia valevole per la ventiduesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026 col punteggio di 81-77 (anticipata visto che Venezia e Schio impegnate eventualmente nella gara-3 dei play-in di Eurolega per accedere alla Final Six ). Dopo un primo quarto in cui la Reyer ha imposto il proprio ritmo l’Alama non si è scomposta e nelle due frazioni centrali ha piazzato la zampata poi decisiva, con le oro-granata avversarie che hanno tenuto la sfida aperta nei minuti finali salvo poi dover cedere alle padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, l’Alama San Martino di Lupari batte l’Umana Reyer Venezia nel derby veneto di Serie A1

Approfondimenti su San Martino Venezia

La 14ª giornata della Serie A1 femminile si è conclusa senza particolari sorprese per Sassari e San Martino di Lupari, che hanno mantenuto le proprie posizioni.

Il Famila Wuber Schio mantiene la sua imbattibilità in campionato grazie a una netta vittoria contro San Martino di Lupari nella dodicesima giornata di Serie A1 2025-2026 di basket femminile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Martino Venezia

Argomenti discussi: BCC Derthona Basket annuncia l’iniziativa Teddy Bear Toss; A1 Femminile: L'Alama San Martino cede a Derthona in volata; Basket femminile, Derthona vince l’anticipo contro San Martino di Lupari; Serie A1 - Derthona ha la meglio su San Martino nell'anticipo.

A1 F - Giovedì è derby al PalaLupe! L'Alama ospita l'Umana ReyerSarà un giovedì sera di grande basket a San Martino di Lupari, dove alle 20.30 andrà in scena l'anticipo del 22° turno di A1 femminile, con il derby tra le padrone di ... pianetabasket.com

A1 F : Ancora una trasferta per l'Alama, anticipo al sabato con DerthonaUn'altra trasferta per le Lupe, in cerca di punti, impegnate sul campo di una delle squadre più in forma del campionato ... pianetabasket.com