Basket femminile Schio strapazza San Martino di Lupari e allunga su Venezia in vetta alla Serie A
Il Famila Wuber Schio mantiene la sua imbattibilità in campionato grazie a una netta vittoria contro San Martino di Lupari nella dodicesima giornata di Serie A1 2025-2026 di basket femminile. La squadra di coach Ricchini si conferma leader della classifica, allungando su Venezia, seconda in graduatoria. La partita ha evidenziato la solidità del gruppo e la continuità di prestazioni, elementi chiave per il proseguimento della stagione.
Il Famila Wuber Schio conserva la sua imbattibilità stagionale in Italia e travolge l’Alama San Martino di Lupari nel posticipo della dodicesima giornata di regular season della Serie A1 2025-2026 di basket femminile. Con questo successo la squadra vicentina allunga a +4 in classifica sull’Umana Reyer Venezia (sconfitta ieri in casa da Campobasso), facendo un passo avanti quasi decisivo per ottenere la testa di serie numero 1 nel tabellone dei playoff Scudetto. Le scledensi, guidate da coach Victor Lapeña, hanno adesso un record di 12-0 in campionato e sono in corsa per completare un fantastico tris a livello nazionale dopo la vittoria dello scorso settembre in Supercoppa e con l’imminente Final Eight di Coppa Italia (3-6 gennaio a Tortona) da affrontare nel ruolo di favorite principali della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Basket femminile, derby veneto tra Schio e San Martino di Lupari in Serie A1. Trasferta a Campobasso per la Reyer Venezia
Leggi anche: Basket femminile, impegni casalinghi per Schio e Reyer Venezia in Serie A1 contro Sassari e Sesto San Giovanni
Basket femminile, Schio strapazza San Martino di Lupari e allunga su Venezia in vetta alla Serie A - Il Famila Wuber Schio conserva la sua imbattibilità stagionale in Italia e travolge l'Alama San Martino di Lupari nel posticipo della dodicesima giornata ... oasport.it
Basket femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di A1. Conte trascina Derthona, bene anche Cupido e Carangelo - Si è conclusa ieri la dodicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025- oasport.it
Basket, Serie A1 Femminile: Panthers Roseto lottano ma cedono alla corazzata Schio (62-91) - Le Panthers Roseto lottano con orgoglio ma vince la corazzata Schio La partita tra le People Strategy Panthers Roseto e la Famila Schio si è conclusa con la vittoria della corazzata schiese con un pun ... abruzzonews24.com
Basket: in A1 femminile Tortona firma il settimo sigillo. Difesa rocciosa e in attacco ottime soluzioni da sotto: contro le sarde ribaltata anche la differenza canestri - facebook.com facebook
Basket femminile, la Dinamo Women cade in casa contro Tortona: 65-86 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.