Basket femminile Schio strapazza San Martino di Lupari e allunga su Venezia in vetta alla Serie A

29 dic 2025

Il Famila Wuber Schio mantiene la sua imbattibilità in campionato grazie a una netta vittoria contro San Martino di Lupari nella dodicesima giornata di Serie A1 2025-2026 di basket femminile. La squadra di coach Ricchini si conferma leader della classifica, allungando su Venezia, seconda in graduatoria. La partita ha evidenziato la solidità del gruppo e la continuità di prestazioni, elementi chiave per il proseguimento della stagione.

Il Famila Wuber Schio conserva la sua imbattibilità stagionale in Italia e travolge l’Alama San Martino di Lupari nel posticipo della dodicesima giornata di regular season della Serie A1 2025-2026 di basket femminile. Con questo successo la squadra vicentina allunga a +4 in classifica sull’Umana Reyer Venezia (sconfitta ieri in casa da Campobasso), facendo un passo avanti quasi decisivo per ottenere la testa di serie numero 1 nel tabellone dei playoff Scudetto. Le scledensi, guidate da coach Victor Lapeña, hanno adesso un record di 12-0 in campionato e sono in corsa per completare un fantastico tris a livello nazionale dopo la vittoria dello scorso settembre in Supercoppa e con l’imminente Final Eight di Coppa Italia (3-6 gennaio a Tortona) da affrontare nel ruolo di favorite principali della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

