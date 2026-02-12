BASKET C MASCHILE Landini sconfitta amara contro Arona

La Landini Lerici perde una partita difficile contro l’Arona, che vince in casa di soli tre punti. La gara è stata combattuta e con continui sorpassi, ma alla fine gli ospiti hanno avuto la meglio. Una sconfitta che lascia amaro in bocca ai padroni di casa, dopo un match intenso e emozionante fino all’ultimo minuto.

Sconfitta amara per la Landini Lerici battuta in casa di soli 3 punti dall' Arona al termine di una partita bella e dal risultati altalenante. Alla fine sono i piemontesi ad vere la meglio per 47-44 con parziali 10-16; 24-29; 34-38. La Landini Lerici è scesa in campo con Albanesi 6, Giachetti 4, Menicocci 12, Schnyders 3, Russo, Tripodi 2, Maccari 9, Sacchelli, Putti 8; n.e Bicicchi e Ridolfi. All. Corsolini. Risultati 5ª giornata girone di ritorno: Abet Bra-Teen Torino 70-59, Savigliano-Aurora Chiavari 77-61, Piossasco-Next Biella 67-74, 5 Pari Torino-Teens Biella 74-79, College Novara-My Basket Genova 71-63, Cus Genova-Vado 83-55, Ivrea-Chieri 89-85 e Cirié-Campus Piemonte 73-86.

