La Landini Lerici affronta oggi, al PalaBiagini alle 18, la Lettera 22 Ivrea, ultima in classifica nel Girone A della Serie C maschile. La squadra cerca una vittoria per migliorare la posizione in classifica e iniziare il 2026 con un risultato positivo. La sfida rappresenta un’opportunità per i padroni di casa di consolidare il proprio cammino nel campionato.

La Landini Lerici torna in campo oggi aprendo il 2026 con la sfida in programma al PalaBiagini alle 18 contro la Lettera 22 Ivrea, ultimo in classifica (seppur in coabitazione) nel Girone A della Conference Nord Ovest della Serie C maschile. Il match è valido per la 16ª giornata, ultima del girone di andata. Le altre partite (alcune già giocate) sono: Aurora Chiavari-5 Pari Torino 86-66, Cus Torino-My Basket Genova 83-69, Bra-Chieri, Savigliano-Area Pro2020 Piossasco, Azimut Vado Ligure-Pallacanestro Cirié 66-85, Basket Arona-Campus Piemonte, College Novara-Next Biella e Teen To-Teens Biella. Al completo, salvo imprevisti dell’ultima ora, la squadra allenata da coach Marco Corsolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket C maschile. Landini cerca riscatto contro Ivrea

