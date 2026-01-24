Per la diciassettesima giornata del campionato di serie B Interregionale, il Bramante affronta in casa il Basket Gualdo domani alle 18 al PalaMegabox. Un’occasione importante per ottenere una vittoria e superare l’avversario in classifica, consolidando la posizione nel girone D. La partita rappresenta un momento chiave per il team, che punta a migliorare il proprio rendimento e proseguire nel cammino stagionale.

Per la diciassettesima giornata del girone D di serie B Interregionale, il Bramante torna tra le mura amiche e lo farà ospitando il Basket Gualdo domani alle 18 al PalaMegabox. All’andata ci fu il successo degli umbri per 71-55. La formazione guidata da coach Luca Paleco occupa l’ottava posizione a quota 10 punti a pari merito con Pescara, Vasto, Forlimpopoli e proprio Bramante ed ha confermato gran parte del gruppo che riuscì ad ottenere la promozione dalla serie C alla serie B la passata stagione a partire dal play classe 1997 Lorenzo Monacelli che viaggia a 10.4 punti, 3.6 rimbalzi e 4.3 assist di media. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B2 Interregionale. Bramante, ecco l’occasione giusta. Vincere con Gualdo e superarlo

Basket B Interregionale. L’Attila Porto Recanati a tutto gas. Netta vittoria contro la BramanteL’Attila Porto Recanati si impone con decisione sulla Bramante Pesaro, conquistando una vittoria importante nel campionato interregionale di basket.

Basket B Interregionale, l’allenatore oltre la sconfitta di Termoli. Bramante, bicchiere mezzo pieno. Nicolini: "La prestazione c’è stata»Il Basket B Interregionale conclude il girone di ritorno con una sconfitta a Termoli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Basket B2 Interregionale. Bramante, ecco l’occasione giusta. Vincere con Gualdo e superarlo.

Basket B2 Interregionale. Bramante, ecco l’occasione giusta. Vincere con Gualdo e superarloPer la diciassettesima giornata del girone D di serie B Interregionale, il Bramante torna tra le mura amiche e ... sport.quotidiano.net

Serie B Interregionale. Bramante riparte col piede giusto a ForlimpopoliIl Bramante inizia con il piede giusto il girone di ritorno del campionato di serie B interregionale. In ... msn.com

Basket B Interregionale – Primi due punti nel 2026 per Iseo che supera per 84-80 gli Stings Mantova. Sconfitta esterna invece per la Gardonese a Montebelluna. - facebook.com facebook

BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 17^ GIORNATA, VIRTUS MATERA SFIDA IN TRASFERTA BASKET MONOPOLI x.com