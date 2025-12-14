Lucio Battisti project in jazz tribute la serata al Miles in omaggio al cantautore italiano

Un tributo in chiave jazz al leggendario Lucio Battisti, protagonista di una serata al Miles. Un omaggio al cantautore italiano, poeta e icona musicale, noto per le sue melodie senza tempo e i testi profondi scritti con Mogol, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica italiana.

Lucio Battisti non è solo un cantautore: è il poeta che ha segnato la storia della musica italiana con le sue melodie immortali e i testi indimenticabili scritti insieme a Mogol.Al Miles Jazz Club il prossimo 18 dicembre quelle emozioni rivivranno in una veste nuova, raffinata e sorprendente: il. Palermotoday.it

