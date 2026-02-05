Barba Avs Radici in Comune | Fermato l' abbattimento di alcuni pioppi miracolo da campagna elettorale

La consigliera Simona Barba di Avs Radici in Comune annuncia di aver bloccato l’abbattimento di sei pioppi vicino all’area del circolo dopolavoro ferroviario. La decisione arriva dopo una lunga polemica e sembra un vero e proprio “miracolo” in campagna elettorale, come la stessa politica commenta. La questione aveva diviso i cittadini e ora si cerca di trovare un compromesso.

La consigliera comunale Simona Barba di Avs Radici in Comune commenta la decisione di sospendere l'abbattimento di alcuni pioppi nella zona dell'area di risulta La consigliera comunale di Avs Radici in Comune Simona Barba, commenta la decisione di fermare l'abbattimento di 6 pioppi nella zona dell'area di risulta zona circolo dopolavoro ferroviario. "Nella notte ho denunciato la notizia del possibile abbattimento pubblicamente e la cittadinanza si è subito attivata, veicolando la notizia, mandando mail di protesta al Comune. La storia è la solita: prima si rovinano gli alberi, si capitozzano per bene, poi arrivano le perizie visive sommarie e si decide per un abbattimento per pericolosità immediata, perché sono stati capitozzati.🔗 Leggi su Ilpescara.it

