Bangladesh vota dopo rivolta del 2024

Dopo la sanguinosa rivolta del 2024, il Bangladesh torna alle urne. Oggi si vota per la prima volta da allora, con oltre 300.000 soldati e poliziotti schierati in tutto il Paese per garantire l’ordine. Gli esperti delle Nazioni Unite segnalano un aumento di tensioni, minacce e attacchi, e parlano di un vero e proprio tsunami di disinformazione che mira soprattutto ai giovani, molti dei quali votano per la prima volta. La giornata si presenta difficile e carica di tensione, mentre il Paese cerca di superare le ferite

Il principale candidato a primo ministro è Tarique Rahman, 60 anni,del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), l'altro è Shafiqur Rahman, 67 anni, capo del Jamaat. Scontri in Bangladesh dopo la morte di uno dei leader della rivolta studentesca Le tensioni esplodono a Dhaka dopo la scomparsa di un prominente leader della rivolta studentesca del 2024, avvenuta in un ospedale di Singapore. Bangladesh, campagna elettorale in vista delle elezioni: manifestazioni e scontri(LaPresse) In Bangladesh è in corso la campagna elettorale per le prime elezioni nazionali dopo la rivolta del 2024 che ha portato alla ... Bangladesh, violenze dopo l'uccisione del leader della rivolta studentescaProteste, strade bloccate a Dacca stamani dopo gli attacchi e gli atti vandalici della notte scorsa in varie aree del Bangladesh, dove resta alta la tensione dopo la notizia della morte di Sharif ...

