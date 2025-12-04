Bilancio 2024 e regolamento lavori il Consiglio del Libero consorzio vota all’unanimità

Il Consiglio del Libero Ccnsorzio comunale ha approvato all’unanimità gli otto punti inseriti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario 2024 e la modifica del regolamento per la gestione e l’affidamento di lavori agli operatori economici sotto le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Bilancio 2024 e regolamento lavori, il Consiglio del Libero consorzio vota all’unanimità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manovra in commissione Bilancio, slitta l'audizione di Meloni. Centrodestra alza barricate su regolamento, rinvio dopo l'Aula #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Alle 14.30 V Commissione: 1. Parere su parti di competenza nota aggiornamento DEFR 2026. 2. Esame, parti di competenza, strumenti manovra di bilancio 2026: DDL n. 66 Collegata, n. 67 Stabilita` e n. 68 Bilancio. 3. Parere n. 69 su DGR n. 1453/2025 Modi Vai su X

Dieci modifiche in corsa alla legge di bilancio - Venerdì la Camera ha approvato il disegno di legge di bilancio, il più importante provvedimento di programmazione economica che stabilisce come lo stato spenderà e reperirà le risorse nell’anno ... Segnala ilpost.it

Ecco quanto ha speso e come ha investito Atac nel 2024 i soldi di Giubileo e Pnrr - Gli investimenti, tra l’altro, non si fermano al 2024 visto che, come vedremo, per alcuni contratti sono stati dati solo degli “acconti” per forniture molto più cospicue che si concretizzeranno nei ... Secondo romatoday.it

Regione Puglia, approvata la Legge di Bilancio 2024 tra tensioni e mugugni - E' più che soddisfatto il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine dell’approvazione della Legge di Bilancio 2024, nonchè della manovra finanziaria per il 2025 e per il ... Secondo affaritaliani.it

Esame di delibere di bilancio - Modifiche al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025- Lo riporta cronacacomune.it

Atam raddoppia il bilancio 2024 e avvia investimenti per 3 milioni di euro - Atam annuncia un bilancio 2024 raddoppiato e un piano di investimenti da 3 milioni per migliorare le aree di sosta. Si legge su lanazione.it

Approvato il bilancio 2024 dell'Interporto delle Marche - Approvato dall'assemblea dei soci il bilancio dell'Interporto delle Marche relativo all'esercizio 2024, che chiude con un utile di 72. Scrive ansa.it