Scontri in Bangladesh dopo la morte di uno dei leader della rivolta studentesca
Le tensioni esplodono a Dhaka dopo la scomparsa di un prominente leader della rivolta studentesca del 2024, avvenuta in un ospedale di Singapore. Gli scontri, intensi e violenti, riflettono il malcontento e l’instabilità che attraversano il paese, alimentando un clima di incertezza e tensione sociale. La vicenda ha scosso profondamente la capitale, lasciando emergere ferite profonde nella società bengalese.
Il 18 dicembre gravi scontri si sono verificati a Dhaka, la capitale del Bangladesh, dopo la morte in un ospedale di Singapore di uno dei leader della rivolta studentesca del 2024, che era stato gravemente ferito in un attentato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
