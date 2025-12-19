Scontri in Bangladesh dopo la morte di uno dei leader della rivolta studentesca

Le tensioni esplodono a Dhaka dopo la scomparsa di un prominente leader della rivolta studentesca del 2024, avvenuta in un ospedale di Singapore. Gli scontri, intensi e violenti, riflettono il malcontento e l’instabilità che attraversano il paese, alimentando un clima di incertezza e tensione sociale. La vicenda ha scosso profondamente la capitale, lasciando emergere ferite profonde nella società bengalese.

Bangladesh, disordini dopo la morte di un attivista: a fuoco la sede di un quotidiano - In Bangladesh infuriano le proteste legate alla morte di un attivista - msn.com

Bangladesh, violenze dopo l'uccisione del leader della rivolta studentesca - La morte di Sharif Osman Hadi incendia Dacca: proteste e strade bloccate, atti vandalici contro sedi di giornali e un clima di forte instabilità alla ... avvenire.it

Al momento nella struttura vivono circa cinquanta persone, perlopiù provenienti dal Bangladesh - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.