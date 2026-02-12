Bangladesh al voto dopo rivolta 2024

Questa mattina in Bangladesh si sono aperti i seggi dopo giorni di tensione e proteste. Le forze di sicurezza sono schierate in tutto il paese per garantire lo svolgimento delle elezioni e del referendum sulle riforme costituzionali. La situazione resta tesa, ma lungo le strade la gente si presenta ai seggi, determinata a partecipare. Le operazioni sono iniziate senza grandi intoppi, anche se alcuni punti continuano a essere sotto stretta sorveglianza.

In Bangladesh forze di sicurezza schierate per le elezioni e il referendum sulle riforme costituzionali. "Da oggi l'incubo è finito, costruiamo un Paese nuovo", ha detto il capo dell'amministrazione ad interim Yunus. Servizio di Marco Bergamaschi

