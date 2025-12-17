Abbiamo buttato il sangue oggi Dentro le chat della banda che truffa gli anziani di Roma
Un’indagine che rivela il volto oscuro di una banda di truffatori attiva in tutta Italia, con epicentro a Napoli. Dentro le chat degli investigatori emergono dettagli sconvolgenti sulle strategie e le vittime, spesso anziani soli e vulnerabili. Una realtà inquietante che mette in luce la crudeltà di chi sfrutta la solitudine per ingannare e raggirare, lasciando dietro di sé un segno indelebile di inganno e sofferenza.
Una banda di truffatori che colpiva in tutta Italia partendo da Napoli. Bersagli anche tra gli anziani di Roma, quelli che spesso sono soli in casa. Prede facili da spennare, almeno su carta. A ricostruire le trame criminali della banda è stata una indagine dei carabinieri e della procura che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Sangue e follia improvvisa tra studenti di 17 anni: ritrovata l’arma dentro un tombino
Leggi anche: “Dentro la Casa del Grande Fratello con Sergio abbiamo fatto sesso di nascosto, nessuno ci ha scoperti”: lo rivela Maria Antonietta Tilloca 25 anni dopo
1727 viene aggredito da poeta di strada e colombiano di Niko pandetta fuori dallo studio di tatuaggi
Pensavo di aver buttato i soldi... 700kg di pacchi arrivati mezzi distrutti e SENZA istruzioni! Asband si è trasformato in MacGyver e ha fatto un miracolo assurdo (guardate l'impianto luci!). Per vedere come abbiamo fatto e la sorpresa che abbiamo trovato di - facebook.com facebook
Tra una convention e l’altra, ho buttato un occhio al test di fisica per entrare a Medicina. Concetti elementari. Un test per filtrare la pazienza. Un medico che non sa come scorre un fluido…come si propaga un suono…non è un medico: è un improvvisato. inst x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.