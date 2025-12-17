Abbiamo buttato il sangue oggi Dentro le chat della banda che truffa gli anziani di Roma

Un’indagine che rivela il volto oscuro di una banda di truffatori attiva in tutta Italia, con epicentro a Napoli. Dentro le chat degli investigatori emergono dettagli sconvolgenti sulle strategie e le vittime, spesso anziani soli e vulnerabili. Una realtà inquietante che mette in luce la crudeltà di chi sfrutta la solitudine per ingannare e raggirare, lasciando dietro di sé un segno indelebile di inganno e sofferenza.

