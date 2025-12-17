Abbiamo buttato il sangue oggi Dentro le chat della banda che truffa gli anziani di Roma

Un’indagine che rivela il volto oscuro di una banda di truffatori attiva in tutta Italia, con epicentro a Napoli. Dentro le chat degli investigatori emergono dettagli sconvolgenti sulle strategie e le vittime, spesso anziani soli e vulnerabili. Una realtà inquietante che mette in luce la crudeltà di chi sfrutta la solitudine per ingannare e raggirare, lasciando dietro di sé un segno indelebile di inganno e sofferenza.

Una banda di truffatori che colpiva in tutta Italia partendo da Napoli. Bersagli anche tra gli anziani di Roma, quelli che spesso sono soli in casa. Prede facili da spennare, almeno su carta. A ricostruire le trame criminali della banda è stata una indagine dei carabinieri e della procura che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

