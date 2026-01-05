A Fiumicino Scuole Sicure | approvato il Protocollo d’intesa con la Prefettura

Fiumicino ha approvato un Protocollo d’intesa con la Prefettura di Roma per l’accesso ai fondi del progetto “Scuole Sicure” 2025/2026. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza nelle scuole del territorio, garantendo un ambiente più protetto per studenti e personale scolastico. L’accordo fa parte delle strategie dell’amministrazione comunale per promuovere la sicurezza urbana e il benessere nelle strutture educative locali.

Fiumicino, 5 giugno 2025 – La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato il Protocollo d’intesa con la Prefettura di Roma per l’accesso al contributo previsto dal Fondo per la Sicurezza Urbana, nell’ambito del progetto “Scuole Sicure” per l’anno scolastico 20252026. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche dell’Amministrazione comunale, destinate a rafforzare la sicurezza urbana e, in particolare, la tutela degli istituti scolastici e dei luoghi di aggregazione giovanile. Il Decreto del Ministro dell’Interno ha definito, per il triennio 2024 – 2026, i criteri di ripartizione del Fondo per la Sicurezza Urbana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Sottoscritto in Prefettura il protocollo d'intesa provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Leggi anche: Da inizio anno 333 ragazzini sorpresi con la droga: scattano i controlli in 16 istituti col protocollo “Scuole sicure”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scuola, ambiente e opere pubbliche: Fiumicino approva il bilancio di previsione 2026-2028 - Il documento definisce le scelte strategiche dell’Amministrazione e traccia la visione di sviluppo della città per i prossimi anni ... ilfaroonline.it