Banca Annia | Masiero e compagne chiamate a difendere l' imbattibilità stagionale

La squadra di pallavolo femminile di Padova si prepara a un’altra trasferta. Sabato 14 febbraio alle 20, affronta in trasferta Brembo nella seconda giornata del girone di ritorno. La Banca Annia cerca di mantenere l’imbattibilità stagionale, sfidando una squadra che vuole rovinare la sua corsa. La partita si gioca in trasferta, ma le ragazze di coach Masiero sono determinate a continuare la serie positiva.

Ancora una trasferta per la Banca Annia Padova Women, che nella seconda giornata del girone di ritorno sarà impegnata con Brembo sabato 14 febbraio alle 20.30 a Mapello (Bergamo) Ancora una trasferta per la Banca Annia Padova Women, che nella seconda giornata del girone di ritorno sarà impegnata con Brembo sabato 14 febbraio alle 20.30 a Mapello (Bergamo). Masiero e compagne sono chiamate a difendere la propria imbattibilità stagionale con una formazione che al momento è in lotta per la salvezza, ma reduce da due importanti vittorie in trasferta Schio e Volano. «In questo momento sono una squadra impegnativa da affrontare – conferma coach Vincenzo Rondinelli – Vengono da due vittorie importanti, sono in forma.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

