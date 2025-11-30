La Banca Annia Padova vola sull' ottovolante

Il campionato femminile di volley si Serie B1 parla sempre più padovano. Ottava vittoria su altrettante partite per la Banca Annia Padova Women, seconda consecutiva in trasferta. Questa volta la squadra di Vincenzo Rondinelli si impone il 29 novembre 3-0 a Volano (Trento), in una partita sempre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

