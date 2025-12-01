Raccolta firme per la riapertura dell’ambulatorio

Mille firme raccolte in pochi giorni per chiedere la riapertura del servizio di prelievo e analisi a Barbaiana di Lainate. I cittadini della frazione lainatese sono sul piede di guerra per la chiusura dell’ ambulatorio analisi e nei giorni scorsi hanno protocollato una petizione in Comune con cui chiedono al sindaco Alberto Landonio, all’assessore ai Servizi Sociali Maria Cecilia Scaldalai e all’Asst Rhodense, la riapertura dell’ambulatorio situato all’interno del centro civico lainatese di piazza Vittoria e attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione, anche se i lavori sono finiti da diverse settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

