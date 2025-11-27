Via alla raccolta firme della Lega per sostenere la famiglia nel bosco di Palmoli | ecco dove saranno i gazebo

L’annuncio la Lega lo aveva fatto subito dopo la decisione del tribunale dei minori e ora arriva la conferma: sabato 29 e domenica 30 sarà nelle piazze delle principali città abruzzesi, Pescara inclusa, per raccogliere le firme e sostenere la famiglia di Palmoli che vive nel bosco cui è stata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

