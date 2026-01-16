Due milioni di euro mai dichiarati in un paradiso fiscale | imprenditore versa al Fisco 640mila euro

Recentemente, le forze dell'ordine di Bergamo hanno portato a termine un'indagine su un imprenditore della zona, rilevando un’ammontare di due milioni di euro mai dichiarati in un paradiso fiscale. L’attività ispettiva ha portato al versamento spontaneo di 640 mila euro al Fisco, evidenziando l’importanza della conformità fiscale e delle verifiche sulle dichiarazioni dei redditi.

Nelle scorse settimane, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bergamo hanno concluso una complessa attività ispettiva nei confronti di un imprenditore residente nella bassa pianura bergamasca. Il controllo fiscale, svolto da militari della Compagnia di Treviglio, ha riguardato un imprenditore orobico che, in più anni, ha detenuto su conti correnti esteri somme pari ad oltre 2.000.000 euro, omettendone la dichiarazione. I capitali individuati all’estero venivano detenuti e accreditati su un conto acceso ad Hong Kong, Paese che, per la legislazione italiana, è inserito tra quelli black list per i regimi fiscali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Scoperte due influencer di OnlyFans in nero: 250mila euro non dichiarati al Fisco Leggi anche: Due star di OnlyFans nel mirino del Fisco: “Oltre 250 mila euro non dichiarati” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Due milioni di euro non dichiarati in un paradiso fiscale: imprenditore versa 640 mila euro al Fisco; Criticità Re.Se.T. Dichiarazione consigliere comunale Giaconia; Maratona 2025 le ricadute: 2 milioni di euro l’impatto economico, 10.350 persone in città; Arriva il contributo da 2 euro sulle spedizioni extra UE. Due milioni di euro non dichiarati in un paradiso fiscale: imprenditore versa 640 mila euro al Fisco - Il controllo della Guardia di Finanza di Treviglio su un imprenditore della bassa pianura bergamasca. ecodibergamo.it

Due milioni di euro mai dichiarati in un paradiso fiscale: imprenditore versa al Fisco 640mila euro - Dai controlli della Guardia di Finanza di Treviglio è emerso un conto corrente acceso ad Hong Kong, Paese inserito nella black list dei regimi fiscali ... bergamonews.it

Guardia di Finanza, nel 2025 scoperti 150 milioni di redditi non dichiarati - finanziaria nell’economia legale bresciana ha permesso di intercettare anche indebiti trasferimenti di denaro contante ... giornaledibrescia.it

Un investimento da oltre cinquanta milioni di euro per cambiare il volto delle Scotte e rendere l’ospedale di Siena più moderno, funzionale e accessibile. Con l’approvazione del progetto di fattibilità e l’avvio della gara d’appalto, entra nel vivo uno degli interve - facebook.com facebook

. @Inter, tra domenica e lunedì Mlacic arriverà in Italia. L'Hajduk Spalato ha accettato l'offerta da 5 milioni di euro più bonus, mentre il giovane difensore firmerà un contratto di 5 anni. Il classe 2007 resterà a Spalato fino a giugno x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.