Badante di un' anziana evade 240mila euro | Erano donazioni a mia insaputa

La Guardia di Finanza di Piacenza ha scoperto che una badante ha evaso 240mila euro. L’indagine nasce da un controllo su una collaboratrice domestica che assistiva un’anziana. Durante le verifiche, i finanzieri hanno trovato redditi non dichiarati e donazioni che la donna sosteneva di aver fatto senza saperlo. La situazione ha portato a scoprire un giro di soldi nascosto dietro l’attività di assistenza.

Indagine patrimoniale della Guardia di Finanza di Piacenza nei confronti di una collaboratrice domestica dopo la morte della persona che assisteva Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, a conclusione di un'attività ispettiva svolta nei confronti di una collaboratrice domestica che aveva prestato assistenza a una donna anziana, ha rilevato irregolarità fiscali connesse a redditi non dichiarati e liberalità non assoggettate a imposta.L'attività investigativa, condotta dai finanzieri della Tenenza di Fiorenzuola nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'utilizzo illecito del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, si è sviluppata attraverso l'incrocio delle banche dati in uso al Corpo, mirate indagini finanziarie e l'acquisizione di elementi informativi presso familiari econoscenti dell'anziana.

Una badante è stata arrestata dopo aver approfittato della vulnerabilità di un’anziana di 79 anni, sottraendole migliaia di euro e proprietà.

