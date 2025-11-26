Ruba 2mila euro a un'anziana poi la spinge dal balcone | confermati 18 anni di carcere per la badante

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confermata la condanna a 18 anni per Krystyna Mykhalchuk, colf ucraina 28enne accusata di aver ucciso Rosanna Aber a Bergamo, spingendola già da una finestra al terzo piano di un palazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ruba 2mila euro anzianaRuba 2mila euro a un’anziana, poi la spinge dal balcone: confermati 18 anni di carcere per la colf - Confermata la condanna a 18 anni per Krystyna Mykhalchuk, colf ucraina 28enne accusata di aver ucciso Rosanna Aber a Bergamo, spingendola già da una finestra ... Secondo fanpage.it

ruba 2mila euro anzianaRuba carta bancomat e pin a un anziano, arrestato dai carabinieri - Denunciata anche la moglie: in casa trovati oltre 100mila euro in contanti ... Da rainews.it

ruba 2mila euro anzianaMarito e moglie derubano anziano al bancomat, poi prelevano 2mila euro. In casa oltre 100mila euro in contanti - Hanno raggirato un anziano e sono riusciti a impossessarsi di bancomat e pin. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ruba 2mila Euro Anziana