Bacoli il Comune diffida lido militare | Non paga le tasse da 3 anni

Il Comune di Bacoli ha inviato una diffida ai gestori di uno stabilimento balneare militare a Miseno, nel quartiere dei Campi Flegrei. La comunicazione riguarda il mancato pagamento delle tasse relative agli ultimi tre anni, con un debito complessivo di circa 81 mila euro. La misura mira a sollecitare il saldo delle somme dovute e a chiarire la posizione fiscale dell’attività.

Il Comune di Bacoli (Napoli) ha diffidato i gestori di uno stabilimento balneare militare nella zona di Miseno, nel cuore dei Campi Flegrei, che non verserebbe le tasse da circa tre anni, risultando debitore per 81mila euro nei confronti del Comune. Ad annunciarlo è il sindaco della città flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, che parla di vicenda “intollerabile” e spiega: “Abbiamo più volte sollecitato al rispetto dei propri doveri tributari, abbiamo fatto incontri, scritto lettere, ma nulla. Adesso basta, abbiamo appena diffidato i militari a pagarci quanto ci devono, senza scaricabarili che offendono non semplicemente la comunità bacolese ma le istituzioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

