Spiaggia napoletana restituita alla comunità | lido abusivo occupava 3 mila mq senza pagamento

Questa mattina i carabinieri hanno sgomberato un lido abusivo a Bacoli, sulla spiaggia di Napoli. L’area, di circa 3 mila metri quadrati, era stata occupata illegalmente senza pagare nessuna tassa. Il lido, che si presentava come un’attività ufficiale, si rivelava invece un’occupazione senza autorizzazioni da parte di militari e civili. Ora la spiaggia è tornata a disposizione della comunità, che potrà utilizzarla senza rischi o restrizioni.

"> Scoperta illecita: un lido militare a Bacoli occupava spiaggia comunale. Recenti controlli hanno portato alla luce un lido militare che ha occupato in modo illecito una porzione di spiaggia appartenente al Comune di Bacoli. Questa scoperta ha costretto i proprietari a saldare i pagamenti che l’amministrazione non ha riscosso nel corso degli anni. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha comunicato le novità alla cittadinanza, sottolineando l’importanza di tutelare le aree destinate alla fruizione pubblica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Spiaggia napoletana restituita alla comunità: lido abusivo occupava 3 mila mq senza pagamento. Approfondimenti su Spiaggia Napoletana Deposito abusivo di rifiuti . Trovato in una cava fra Punta e Lido Adriano Le forze dell'ordine di Rimini hanno scoperto un deposito abusivo di rifiuti situato tra Punta Marina Terme e Lido Adriano, lungo la costa ravennate. L’acqua Vera si «beve» 43 mila mq di suolo Le autorità stanno per chiudere la pratica sull’ampliamento dello stabilimento Acqua Vera a San Giorgio in Bosco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Spiaggia Napoletana Argomenti discussi: Bacoli, Cento passi di legalità viale tra il mare e la storia inaugurato a Villa Ferretti; Napoli, Manfredi: in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio; Capossela in concerto il 13 luglio all'Anfiteatro di Pompei per i 20 anni di Ovunque proteggi. Riqualificazione Mappatella e Rotonda Diaz: Restituire il mare ai napoletaniLa proposta del vicepresidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino ... msn.com Il lieto fine sulla spiaggia napoletana - https://nap.li/p8t2 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.