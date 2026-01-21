Crans-Montana l'interrogatorio di Jacques Moretti | Controlli erano ok anche noi siamo vittime

Jacques Moretti è stato interrogato per quasi dieci ore riguardo all’incendio del 'Constellation' a Crans-Montana. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di aver rispettato tutte le procedure di sicurezza, affermando di essere anch’egli una vittima della vicenda. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incendio e fare luce sulla responsabilità.

Jacques Moretti, interrogato per quasi dieci ore sull'incendio del 'Constellation' di Crans-Montana, respinge ogni responsabilità: "Sulla sicurezza ho fatto tutto". Il 47enne ha scaricato le colpe su Comune, staff e fornitori, definendosi anche lui "vittima", prima di chiedere di sospendere l'audizione perché troppo stanco.

Crans-Montana, nuovo interrogatorio per i Moretti. L'ambasciatore italiano: "Nessuna pressione sulla Procura"

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale 'Le Constellation' a Crans-Montana, sono stati convocati in tribunale a Sion per un interrogatorio.

Domani sarà sentita anche Jessica Maric

"Di notte ho ancora paura". A parlare è Eleonora Palmieri, ricoverata al reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano

