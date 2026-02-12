Chris Hemsworth rivela che il set di Avengers: Doomsday gli ha messo alla prova anche con la famiglia. L’attore racconta di aver dovuto convincere sua figlia adolescente a restare davanti alla telecamera, e per farlo ha dovuto usare metodi poco ortodossi. La sfida più grande? “Ho dovuto corromperla”, scherza lui, svelando i retroscena di una scena che non dimenticherà facilmente.

Chris Hemsworth racconta senza filtri come Avengers: Doomsday gli abbia imposto una sfida imprevista: convincere sua figlia adolescente a restare davanti alla macchina da presa. Chris Hemsworth racconta con ironia il dietro le quinte di Avengers: Doomsday, svelando di aver dovuto "corrompere" la figlia India Rose per riportarla sul set. Un aneddoto familiare che illumina il lato più umano del kolossal Marvel. Thor contro India Rose: il dietro le quinte di Avengers: Doomsday Durante un'intervista a The View, Chris Hemsworth ha condiviso uno dei retroscena più inattesi di Avengers: Doomsday, dimostrando che nemmeno il Dio del Tuono è immune alle dinamiche familiari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth e la “trattativa” con sua figlia sul set: "Ho dovuto corromperla"

Approfondimenti su Avengers Doomsday

Il secondo teaser di Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre 2026, offre un’anteprima più intensa e riflessiva di Thor, interpretato da Chris Hemsworth, che torna con la figlia Love.

Chris Hemsworth si è detto sorpreso di vedere di nuovo Chris Evans nel cast di Avengers: Doomsday.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Avengers Doomsday

Argomenti discussi: Chris Hemsworth stupito per il ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday: Nessuno lo sapeva!; Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth sul ritorno di Chris Evans come Steve Rogers: È emozionante; Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth rompe il silenzio sul ritorno di Chris Evans e del suo Steve Rogers; Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth su Thor: 'Ora si sente uno degli anziani'.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth e la trattativa con sua figlia sul set: Ho dovuto corromperlaChris Hemsworth racconta senza filtri come Avengers: Doomsday gli abbia imposto una sfida imprevista: convincere sua figlia adolescente a restare davanti alla macchina da presa. movieplayer.it

Chris Hemsworth afferma che Avengers: Doomsday vi lascerà senza fiato e suggerisce una possibile reunion tra Loki e ThorChris Hemsworth esalta ulteriormente la prossima uscita degli Avengers e anticipa la reunion che stavamo aspettando. cinefilos.it

Chris Hemsworth su Avengers: Doomdsay: “è incredibilmente emozionante, molto potente. Lascerà tutti a bocca aperta, non so come abbiano fatto. E’ stata come una riunione di liceo, ho rivisto tanti colleghi.” E su una possibile reunion con Loki spiega: “non p - facebook.com facebook

Crime 101 - La Strada del Crimine di Bart Layton con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry sarà nelle sale italiane da domani 12 febbraio con @Eagle_Pictures. x.com