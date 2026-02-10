Avellino annullata udienza predibattimentale per lesioni aggravate

L’udienza predibattimentale prevista a Avellino è stata annullata di nuovo. Il processo riguarda un episodio di lesioni aggravate dall’uso di un bastone. La causa dovrà essere riprogrammata, lasciando in sospeso le decisioni per il momento.

Tutto da rifare per l’udienza predibattimentale davanti al giudice monocratico di Avellino relativa a un episodio di lesioni personali aggravate dall’uso di un bastone. La decisione è stata presa a seguito dell’accoglimento di un’eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato, rappresentata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Udienza

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un giovane sospettato di aver commesso lesioni aggravate con arma da taglio, a seguito di un’indagine dettagliata che ha chiarito la dinamica dell’accaduto.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in casi di lesioni personali aggravate, non può essere applicato il braccialetto elettronico come misura cautelare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Avellino Udienza

Bastonate per una lite di viabilità: tutto da rifare davanti al GupAVELLINO- Tutto da rifare al termine di un’udienza predibattimentale davanti al giudice monocratico per lesioni aggravate dall’uso di un bastone, a seguito dell’accoglimento di una eccezione da parte ... irpinianews.it

Udienza predibattimentale autonoma: sì al compenso del difensoreLa II Sezione Civile della Corte di Cassazione, tramite la sentenza n. 33055/2025, è intervenuta su una tematica di notevole impatto pratico per avvocati e uffici giudiziari: la natura dell’udienza ... diritto.it

Cinquantottenne irpino si era fatto accreditare novemila euro dalla vittima fingendosi operatore di Poste. Condannato a Savona per truffa la sentenza viene annullata. La Procura di Avellino si prepara a chiedere il processo bis nei suoi confronti - facebook.com facebook