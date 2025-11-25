Comunicato Stampa | Veneto al voto 2025 Candidato Stefani trascina il centro-destra avanti in quasi tutti i comuni
“Questa tornata elettorale ci consegna un Veneto che, ancora una volta, ha scelto con chiarezza il presidente della Giunta regionale e il risultato della coalizione di centro-destra è il frutto di un lavoro di squadra, di una capacità di governo riconosciuta e di un rapporto saldo con i territori. Al tempo stesso, la presenza più articolata dell'opposizione in Consiglio arricchirà il confronto democratico, che è sempre un valore. L'astensionismo ha avuto un peso importante, e l'Aire pesa come due province considerato che gli iscritti totali sono quasi il doppio degli elettori delle provincie di Belluno, per l'appunto circa 177 mila e Rovigo, circa 195 mila. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comunicato stampa del 24 novembre 2025 VILLASIMIUS: RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IN PIAZZA GENERALE INCANI 3 In corso l’intervento delle squadre di Abbanoa Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Villasimius per eseg - facebook.com Vai su Facebook
Online il Comunicato stampa #Inapp "Economia sociale terzo pilastro, con pubblico e privato, dell'economia reale. shorturl.at/NSuNt Vai su X
Comunicato Stampa: Veneto al voto 2025. Candidato Stefani trascina il centro-destra, avanti in quasi tutti i comuni - “Questa tornata elettorale ci consegna un Veneto che, ancora una volta, ha scelto con chiarezza il presidente della Giunta regionale e il risultato della coalizione di centro- Segnala iltempo.it
Comunicato Stampa: CRV - Veneto al voto 2025: Stefani eletto Presidente - Veneto al voto 2025: Stefani eletto Presidente, Lega primo partito con un vantaggio molto ampio su Fratelli d’Italia. Secondo gazzettadiparma.it
Comunicato Stampa: CRV - Presidente Consiglio Veneto Ciambetti: "Astensionismo record: l’Aire pesa come due province" - Presidente del Consiglio regionale Ciambetti: Astensionismo record: l’Aire pesa come due province. Lo riporta laprovinciadicomo.it