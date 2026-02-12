L’autotrasporto italiano continua a lamentare costi crescenti e ostacoli come pedaggi e cantieri. Durante un incontro con la Cna, si è ribadito che il settore ha bisogno di una terza corsia sulla A1 per alleggerire il traffico e ridurre i rallentamenti. I rappresentanti della categoria hanno sottolineato che, in un mercato che penalizza i piccoli imprenditori, restare uniti e far parte della Cna diventa un investimento fondamentale per affrontare le sfide del futuro.

L’autotrasporto, comparto strategico e motore del Paese, con i problemi che lo attanagliano e sulla scorta di provvedimenti governativi penalizzanti, è stato al centro di un incontro promosso dalla Cna in cui è stato lanciato l’allarme sui costi e dove è stato confermato il valore del ‘fare categoria’ per affrontare le sfide del 2026: "In un mercato che tende a isolare il piccolo imprenditore, l’appartenenza a Cna oggi non è un costo, ma un investimento vitale. Da soli si fa fatica, ma insieme trasformiamo i problemi in proposte concrete. Fare categoria significa difendere il lavoro di migliaia di famiglie e garantire condizioni sostenibili e dignitose per l’autotrasporto" sono state le parole di Emiliano Tomassini (presidente Cna Fermo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Autotrasporto tra cantieri e pedaggi: "Si deve realizzare la terza corsia"

Questa mattina sono partite le prime attività per la terza corsia dell'autostrada A4, tra San Donà di Piave e Portogruaro.

Confartigianato Imprese Piemonte segnala una situazione difficile per l'autotrasporto, aggravata dagli aumenti dei pedaggi e delle accise sui carburanti.

