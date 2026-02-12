Autotrasporto tra cantieri e pedaggi | Si deve realizzare la terza corsia
L’autotrasporto italiano continua a lamentare costi crescenti e ostacoli come pedaggi e cantieri. Durante un incontro con la Cna, si è ribadito che il settore ha bisogno di una terza corsia sulla A1 per alleggerire il traffico e ridurre i rallentamenti. I rappresentanti della categoria hanno sottolineato che, in un mercato che penalizza i piccoli imprenditori, restare uniti e far parte della Cna diventa un investimento fondamentale per affrontare le sfide del futuro.
L’autotrasporto, comparto strategico e motore del Paese, con i problemi che lo attanagliano e sulla scorta di provvedimenti governativi penalizzanti, è stato al centro di un incontro promosso dalla Cna in cui è stato lanciato l’allarme sui costi e dove è stato confermato il valore del ‘fare categoria’ per affrontare le sfide del 2026: "In un mercato che tende a isolare il piccolo imprenditore, l’appartenenza a Cna oggi non è un costo, ma un investimento vitale. Da soli si fa fatica, ma insieme trasformiamo i problemi in proposte concrete. Fare categoria significa difendere il lavoro di migliaia di famiglie e garantire condizioni sostenibili e dignitose per l’autotrasporto" sono state le parole di Emiliano Tomassini (presidente Cna Fermo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Prime attività propedeutiche per la terza corsia, cantieri nel 2027
Questa mattina sono partite le prime attività per la terza corsia dell'autostrada A4, tra San Donà di Piave e Portogruaro.
Aumenti di pedaggi e accise, autotrasporto in ginocchio in Piemonte: la denuncia di Confartigianato
Confartigianato Imprese Piemonte segnala una situazione difficile per l'autotrasporto, aggravata dagli aumenti dei pedaggi e delle accise sui carburanti.
