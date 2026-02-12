Autopalio disagi cronici Serve la terza corsia
Da anni l’Autopalio provoca file e rallentamenti. Ora si torna a parlare di una terza corsia, ma i problemi persistono. La strada resta il punto debole di molti automobilisti, che continuano a convivere con code e disagi. Le proteste si ripetono nel tempo, senza trovare ancora una soluzione definitiva.
È come un fiume carsico che torna alla luce periodicamente: le polemiche sull’Autopalio hanno una storia di decenni e chissà quanto ancora dureranno. Ora il tema torna in consiglio comunale per l’interrogazione di Giulia Mazzarelli e Alessandro Masi, del gruppo Pd. Nei giorni scorsi l’attacco sui cantieri infiniti era arrivato da Marco Stella, coordinatore e consigliere regionale di Forza Italia, che aveva chiamato in causa anche la Regione. Replica dell’assessore regionale Filippo Boni e del capogruppo Pd Simone Bezzini: la Regione non c’entra niente, la competenza è dell’ Anas quindi Stella vada a bussare al ministro Salvini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
