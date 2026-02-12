Autonomia di Venezia mozione unanime del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Venezia ha approvato all’unanimità una mozione che chiede di ottenere più autonomia per la città. La richiesta si basa sulla possibilità di ricevere prerogative simili a quelle di Roma Capitale, come previsto dal disegno di legge approvato dal governo il 30 luglio 2025. La decisione del consiglio arriva in un momento in cui si parla molto di maggiori poteri per le città storiche. Ora si aspetta che il governo prenda una posizione concreta sulla richiesta veneziana.

Maggioranza e opposizione unite chiedono a governo e parlamento una legge costituzionale sul modello di quella fatta dal consiglio dei ministri per Roma Capitale Insomma, modificando l'articolo 114 della Costituzione, Roma acquisirebbe i poteri tipici, nell'assetto istituzionale italiano, di una regione. Questo si chiede per Venezia. La mozione era stata presentata da Deborah Onisto (Forza Italia) in agosto, subito dopo quel consiglio dei ministri, ma è stata discussa e votata oggi. La discussione è stata breve, e in chiusura di consiglio, ma tutti i consiglieri, partendo da prospettive diverse, hanno riconosciuto che fosse opportuno chiedere a parlamento e governo prerogative come quelle date alla Capitale, data l'unicità della città.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Venezia Autonomia

Ultime notizie su Venezia Autonomia

