Sì unanime del Consiglio comunale alla perimetrazione del territorio urbanizzato | Chieti tra i primi Comuni d’Abruzzo
Il Consiglio comunale di Chieti ha approvato all’unanimità la delibera sulla perimetrazione del territorio urbanizzato. Chieti è così tra i primi Comuni d’Abruzzo a dare concreta attuazione alla riforma urbanistica regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 582023 nei termini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Chieti, convocato il Consiglio comunale: bilancio, Ztl, barriere architettoniche e sede del Coni tra i punti in discussione
Leggi anche: Giugliano dice “no” al nuovo impianto rifiuti in area ASI: via libera unanime del Consiglio comunale
Scontri in piazza Vittoria, il centrodestra in Loggia chiede una condanna unanime al consiglio comunale (da convocare d'urgenza) - Continuano a tenere banco, proprio tra i banchi dell'amministrazione comunale, gli scontri registrati in piazza Vittoria nei giorni scorsi tra alcuni manifestanti dell'«Assemblea permanente ... brescia.corriere.it
Foggia, consiglio comunale infuocato, ma ok unanime al piano scuola - Clima fin troppo surriscaldato ieri in Consiglio comunale anche se dopo una battaglia fatta a colpi di pregiudiziali e schermaglie, l’assemblea municipale ha poi addirittura votato ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Il Consiglio comunale promuoverà la conoscenza del nostro erbazzone - Grandissima soddisfazione per il voto unanime ottenuto in consiglio comunale a Scandiano per l’ordine del giorno presentato dal nostro gruppo sull’erbazzone Igp volto alla valorizzazione e diffusione ... ilrestodelcarlino.it
Disability Card, voto unanime in Consiglio: «Un segnale importante» - Il Giunco x.com
Follonica, sì unanime del Consiglio comunale all’adesione alla Disability Card europea - #IlGiunco - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.