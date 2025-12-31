Frosinone chiede la fermata dei treni veloci per Roma | ok unanime del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Frosinone ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal consigliere Vincenzo Iacovissi, che invita il Sindaco a chiedere alla Regione Lazio la fermata dei treni veloci tra Roma e Cassino. La decisione mira a migliorare i collegamenti ferroviari della città, facilitando gli spostamenti dei cittadini e contribuendo allo sviluppo locale.

Il Consiglio comunale di Frosinone ha approvato all’unanimità, nella tarda serata di ieri, la mozione presentata dal consigliere comunale Vincenzo Iacovissi (PSI) che impegna il Sindaco a richiedere alla Regione Lazio la fermata a Frosinone dei nove treni veloci che collegano Roma e Cassino senza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

