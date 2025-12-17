Aci Sant’Antonio autolavaggio sotto sequestro per gravi irregolarità ambientali

Aci Sant’Antonio: un autolavaggio è stato sottoposto a sequestro a causa di gravi irregolarità ambientali. L’intervento, condotto dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catania e dalla Stazione locale, ha portato all’interdizione dell’attività, evidenziando le criticità riscontrate durante i controlli.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, affiancati dai militari della Stazione di Aci Sant'Antonio, hanno effettuato un'ispezione presso un autolavaggio del territorio, gestito da un 31enne residente nel comune. Al momento del controllo l'impianto era regolarmente in funzione, ma le verifiche hanno subito fatto emergere una situazione critica sotto il profilo ambientale. Smaltimento delle acque e gestione dei rifiuti fuori norma. Dagli accertamenti svolti insieme al personale dell'Ufficio Tecnico comunale è emerso che lo smaltimento delle acque reflue avveniva in violazione delle norme vigenti.

