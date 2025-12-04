Auto clonata resta coinvolta in un incidente stradale | sequestrata autodemolizione e denunciato per riciclaggio il titolare

4 dic 2025

Irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti e auto rubate. Questo quello che è stato scoperto durante un controllo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento durante un controllo in un'autodemolizione. Ditta che è stata sequestrata e il titolare denunciato, alla Procura, per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

