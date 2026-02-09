Incidente in viale Treviso un' auto finisce nel fossato | feriti due giovani

Un incidente in serata ha coinvolto due giovani in viale Treviso. Un’auto è finita nel fossato, ferendo due persone che ora sono ricoverate in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto, che si è verificato intorno alle 20.30. Per ora, nessuna ipotesi esclusa, mentre i soccorritori hanno estratto i feriti dall’auto e li hanno portati via in codice rosso.

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 8 febbraio in viale Treviso. Il fatto si è verificato vicino alla sede dell'Electrolux Professional. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e la Polizia Locale per i vari rilievi.

