Esce di strada col furgone e finisce nel torrente | in corso le ricerche dell’autista
Stamattina, lungo la strada statale 12 a Colma, in Alto Adige, un furgone è uscito di strada e finito nel torrente Isarco. Le autorità sono al lavoro per le ricerche dell’autista, di cui al momento non si conoscono le condizioni. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire e si attendono aggiornamenti sulle eventuali conseguenze.
Terribile incidente stamattina, lunedì 22 dicembre, lungo la strada statale 12 all’altezza di Colma, in Alto Adige, dove una persona alla guida di un furgone, per cause ancora non note, è uscita di strada precipitando nella scarpata e finendo nel letto del torrente Isarco.L’allarme è scattato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente: feriti 4 ragazzi e l'autista
Leggi anche: Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente: feriti 4 ragazzi e l'autista
2025, un altro anno tragico sulle strade del Veronese; Incidente stradale nella notte: esce fuori strada e finisce in un'abitazione; Codogno, schianto tra auto e camion: il carico di farina finisce sull’asfalto; Incidente: esce di strada e finisce in fossa. Ferita una donna.
Autofurgone esce di strada e piomba contro il guard rail: strada chiusa per soccorso e recupero - Antonio, Auronzo: autofurgone esce di strada, Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto, strada chiusa fino al recupero. nordest24.it
Esce di strada e finisce nel canale, muore 42enne - Non ce l’ha fatta Agron Radici, l'uomo di 42 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale ieri sera, a San Salvo Marina. rainews.it
Auto esce di strada e finisce in un fosso fra Termeno e Ora, conducente illesa - E' accaduto nella prima serata di ieri lungo la statale: la vettura si è rovesciata su un fianco. altoadige.it
Leggi su Tgr Abruzzo Esce di strada e finisce nel canale, muore 42enne L'uomo era alla guida della sua vettura quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo - facebook.com facebook
Sedico, auto esce di strada sulla SR 203: intervento dei soccorsi a La Stanga x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.