Esce di strada col furgone e finisce nel torrente | in corso le ricerche dell’autista

Stamattina, lungo la strada statale 12 a Colma, in Alto Adige, un furgone è uscito di strada e finito nel torrente Isarco. Le autorità sono al lavoro per le ricerche dell’autista, di cui al momento non si conoscono le condizioni. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire e si attendono aggiornamenti sulle eventuali conseguenze.

